Çocuğa istismarda bulunmaya çalışan şahsı hastanelik ettiler

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:51

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:51

Mersin’in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuğu kırsala alana götürüp istismar girişiminde bulunan şahsın, gençler tarafından darp edilerek hastanelik edildiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.K. (37), motosikleti ile 5 yaşındaki komşusunun kızını kırsal bir alana götürdü. Burada kız çocuğuna istismar girişiminde bulunduğu ileri sürülen M.K.’yi çevrede bulunan bir grup genç fark etti. Şahsı darp eden gençler, olayı polise bildirdi. Yaralanan şüpheli olay yerine gelen ekiplerin gözetiminde Mersin’deki bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak adli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.