Çocuğa istismarda ‘CİMER’ ayrıntısı… Senelerce istismar edip cebine para koymuşlar!

Yayınlanma: 18.06.2024 - 08:35

Güncelleme: 18.06.2024 - 08:35

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen olayda annesi ve babası zihinsel engelli olan, kendisine de ‘Orta Derece Mental Retardasyon’ (zeka geriliği) tanısı konulan 17 yaşındaki çocuğun köyde çoğunluğu yaşlı insanlardan oluşan birçok kişi tarafından sistematik şekilde istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

HalkTV’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, söz konusu olay mart ayında aynı köyde yaşayan Ahmet K.’nın tutuklanmasıyla ortaya çıktı. Bir süredir köyde dillendirilen söylentilerin ardından çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet K., jandarma güçlerinin yaptığı sorgunun ardından savcılığa sevk edilerek tutuklandı.

Ancak ilk aşamada tek bir failin olduğu düşünülen bu olay, CİMER’e yapılan ihbar ile farklı bir boyuta ulaştı. 30 Nisan tarihli CİMER ihbarının ardından çocuğa yönelik istismarda bulunduğu söylenen 6 kişiye yönelik incelemeler başlatıldı.

3 YIL BOYUNCA İSTİSMAR DEVAM ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk İzleme Merkezi tarafından yapılan sorgusunda çocuk, başından geçen korkunç olayları tek tek anlattı. Halihazırda Ahmet K.’nın tutuklu bulunduğu istismar dosyasında ifade veren çocuk, Ahmet K.'nın dışında 3 yıl boyunca köyden 5 farklı kişinin daha kendisini defalarca kez istismara maruz bıraktığını anlattı.

ÇOCUĞU İSTİSMAR EDİP, CEBİNE PARA KOYMUŞLAR!

6 farklı isim tarafından istismara uğradığını anlatan çocuk, Mayıs ayında verdiği ifadesinde kendisini ilk istismar eden kişinin annesinin dayısı 70 yaşındaki Mehmet C. olduğunu belirtti. Mehmet C.’nin kendisine birçok kez istismarda bulunduğunu söyleyen çocuk istismarın ardından Mehmet C. tarafından cebine 10-20 TL gibi paraların koyulduğunu belirtti.

Çocuk, verdiği ifadede tutuklu bulunan İbrahim K.’nın yanı sıra 70 yaşındaki Mehmet C., 76 yaşındaki Durali G., 80 yaşındaki İbrahim K., 61 yaşındaki Yılmaz .Y. ve 16 yaşındaki M.G., tarafından da istismar edildiğini belirtti.

Çocuk, diğer isimler tarafından da istismara uğradıktan sonra kendisine 100-200 TL paralar verildiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan ilk incelemelerde çocuğa ‘Orta Derece Mental Retardasyon’ tanısı koyuldu.

Hazırlanan raporda, bu teşhise konu kişilerin 30-49 arasında bir IQ’ya sahip oldukları belirtilerek, yalan söylemeye yetecek zeka seviyelerinin bulunmadığı, bu nedenle çocuğun ifadelerinde anlattıklarının tutarlı olduğunu ve ifadesine itibar edilebileceği belirtti.

7 KİŞİ TUTUKLU: ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

İlk olarak mart ayında istismar iddiası ile gözaltına alınan ve devamında tutuklanan Ahmet K.’nın yanı sıra, derinleştirilen soruşturmada Mehmet C., Durali G., İbrahim K., Yılmaz Y., Mehmet T. Ve M.G. için de tutuklama kararı verildi.

Tutuklu olarak yargılanan isimlere ilişkin istismar iddiaları çocuk tarafından kabul edilirken, Çocuk İzlem Merkezi’ndeki ifadesinde çocuk, yalnızca tutuklu Mehmet T.’nin kendisine bir istismar girişiminde bulunmadığı belirtti.

Kendini savunamayacak durumda olan çocuğun köy ile ilişiği kesilirken, devlet tarafından korumaya alındığı öğrenildi.