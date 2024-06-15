5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da cinsel istismar suçu ile 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından Sandıklı ilçesinde yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:09
5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemede T.Ç., isimli şahsın on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler, şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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