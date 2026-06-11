Çocuğa istismarla suçlanan tiyatro yönetmeni hakkında mütalaa verildi

2011 yılında halası Y.E.’yi, anne ve babasının ayrılığından etkilenmemesi için özel bir oda tiyatrosuna yazdırdı.

İddiaya göre; tiyatro yönetmeni-yazar Ü.Z.A., bir süre sonra öğrencisine duygusal konuşmalar yaparak aşk şiirleri yazdı. Aynı yılın mart ayında Ü.Z.A., Y.E.'ye bir e-posta hesabı açıp, şifresini yazdığı kağıt verdi.

Y.E., e-posta adresinin 'Taslaklar' bölümüne girdiğinde, kendisine yazılmış aşk şiirlerini gördü. Ü.Z.A., iddiaya göre 2011 yılı Temmuz ayında Y.E.'ye cinsel istismarda bulundu.

Ü.Z.A.'nın Y.E.'ye aldığı deri kaplı defteri evde bulan Y.E.'nin annesi, yaşananlardan haberdar oldu. Y.E., geçen yıl Ü.Z.A’dan şikayetçi oldu.

DURUŞMADA MÜTALAA VERİLDİ

'Çocuğun cinsel istismarı' ile suçlanan tutuksuz sanık Ü.Z.A., Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mütalaayı açıklayan savcılık makamı, sanığın ‘Nitelikli cinsel istismar’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan cezalandırılmasını ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.

Sanık Ü.Z.A. savunmasında, "Suçsuzum, bana iftira atılıyor. Savunma yapmak için ek süre istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'SANIK TUTUKLANMALI'

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, “Dosya, mütalaa aşamasına geldi. Mütalaada sanığın eylemleri; nitelikli cinsel istismarın ağırlaştırılmış hali ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Bizim açımızdan bu dosya, tüm kadınlar ve çocuklar adına mücadele ettiğimiz önemli bir dosyadır. Adli tatilin araya girmesi nedeniyle sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Ancak kanaatimizce dosya kapsamı itibarıyla sanığın tutuklanması gerekmektedir. Sanığın kendisini tanınmış bir yazar olarak ifade etmesi ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklama tedbirinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz, bütün çocuklar ve mağdur edilen tüm kadınlar adına bu mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.