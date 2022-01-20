Çocuğa saldırmışlardı: Uşşaki tarikatı şeyhinin müritleri yargılanıyor
Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyüp Fatih Şağban’ın cinsel istismarda bulunduğu çocuğa saldıran müritlerinin yargılanmalarına başlandı.
Sakarya’da 12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyüp Fatih Şağban’ın cinsel istismarda bulunduğu çocuğa saldıran müritlerinin yargılanmalarına başlandı.
Şağban’ın cinsel istismarda bulunduğu Y.A., babaannesi ve halası ile geçen yıl Çorum’da tarikat üyesi beş kadının saldırısına uğradı. Saldırgan müritler, babaanneyi, halayı ve çocuğu dövüp yerlerde sürüklemiş ve “Sizi yaşatmayacağız, öldüreceğiz” diye tehdit etmişlerdi. Y.A’nın ailesinin suç duyurusu sonrası yapılan ilk duruşmada sanıkların tehdit, hakaret ve kasten yaralanma ile yargılanmalarına başlandı. Dava, 8 Mart 2022 tarihine ertelendi.
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