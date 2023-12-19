Çocuğa taciz soruşturmasında şüpheliye hakaret ettiği iddia edildi: Anneye para cezası
Antalya’da bir ilkokul öğrencisini taciz ettiği öne sürülen A.D., kendisine hakaret ettiği iddiasıyla çocuğun annesi M.A’dan şikâyetçi oldu. İddiaları reddeden M.A’ya adli para cezası verilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. M.A. 5 yıllık denetim süresine tabi kılındı. Karara tepki gösteren M.A., “Mağdur bir anneyim. Zarar verecek olsam kapısına giderdim. Sadece denk geldiğimde ‘Sen benim çocuğuma nasıl dokunursun’ dedim. Suçlu konumuna düştüm. Sadece adalet istiyorum” dedi.
Konyaaltı ilçesinde geçen ocakta ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuğun dört öğrenci ve bir veli tarafından taciz edildiği iddia edilmişti. Anne M.A., A.D. isimli veli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay hakkında soruşturma açılmıştı.
M.A. savunmasında, “Emekli polis memuru A.D’yi ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tanıyorum. Benim çocuğumu taciz etti. Kendisini olaydan sonra 29 Aralık 2022 tarihinde gördüm. ‘Sen benim çocuğuma hangi ellerinle dokundun? Adaletin karşısında cezanı çekeceksin’ dedim. Ben bir anne olarak ve 7 yaşındaki çocuğumun taciz edilmesinden dolayı söz konusu şahsı görür görmez bir anlık sinirlendim” ifadelerini kullandı.
A.D. ise “‘Seni bana Allah gönderdi, oğlumu taciz ettin kemiklerini kırdıracağım’ dedi. Bana sebepsiz yere otobüs içinde vatandaşların içinde ağza alınmayacak hakaretler eden, çocuk tecavüzü konusunda bana iftira atan M.A.’dan şikâyetçiyim” diye konuştu.
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