Çocuğa taciz soruşturmasında şüpheliye hakaret ettiği iddia edildi: Anneye para cezası

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Konyaaltı ilçesinde geçen ocakta ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuğun dört öğrenci ve bir veli tarafından taciz edildiği iddia edilmişti. Anne M.A., A.D. isimli veli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay hakkında soruşturma açılmıştı.

M.A. savunmasında, “Emekli polis memuru A.D’yi ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tanıyorum. Benim çocuğumu taciz etti. Kendisini olaydan sonra 29 Aralık 2022 tarihinde gördüm. ‘Sen benim çocuğuma hangi ellerinle dokundun? Adaletin karşısında cezanı çekeceksin’ dedim. Ben bir anne olarak ve 7 yaşındaki çocuğumun taciz edilmesinden dolayı söz konusu şahsı görür görmez bir anlık sinirlendim” ifadelerini kullandı.

A.D. ise “‘Seni bana Allah gönderdi, oğlumu taciz ettin kemiklerini kırdıracağım’ dedi. Bana sebepsiz yere otobüs içinde vatandaşların içinde ağza alınmayacak hakaretler eden, çocuk tecavüzü konusunda bana iftira atan M.A.’dan şikâyetçiyim” diye konuştu.