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Çocuğu istismar eden 37 yaşındaki erkek tutuklandı

Çocuğu istismar eden 37 yaşındaki erkek tutuklandı

18.06.2025 01:01:00
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İHA
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Çocuğu istismar eden 37 yaşındaki erkek tutuklandı

Bartın'da bir çocuğu sosyal medya hesabı üzerinden kandırıp istismar eden şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bartın'da yaşayan 37 yaşındaki R.A., sosyal medya hesabı ile yaşı küçük bir kız çocuğunu istismar etti.

İddiaya göre, yaşını küçük olarak tanıtan R.A., çocuğu kandırarak istismarda bulundu. 

Ailenin şikayeti üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile operasyon gerçekleştirdi. 

Gözaltına alınan R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, R.A.'nın tehdit ve hakaret suçlarından da bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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