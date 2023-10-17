Çocuğun ayağını ezen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

Samsun’da 2 caddenin geçiştiği noktada bekleyen bir çocuğun ayağının üzerinde otomobil geçti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:40
Çocuğun ayağını ezen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
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İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi’nin kesiştiği noktada A.D. (17) isimli çocuğun, 2 caddenin kesiştiği noktada ayağının üzerinden otomobil geçti.

SÜRÜCÜ ORTADAN KAYBOLDU

Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazaya karışan sürücü kayıplara karışırken çocuk ise ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Ambulans

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