Motosiklet sürücüsünden ilginç yöntem: Bedava benzin topladı!
Kadıköy E-5 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin parçasını sökerek çalışmadığını söyledi. Şahıs, yoldan geçen diğer motosikletlileri durdurarak birer litre benzin topladı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde E-5 karayolu üzerinde iddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.
Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı.
Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti.
Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi.
Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu.
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