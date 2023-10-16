Motosiklet sürücüsünden ilginç yöntem: Bedava benzin topladı!

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin parçasını sökerek çalışmadığını söyledi. Şahıs, yoldan geçen diğer motosikletlileri durdurarak birer litre benzin topladı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:00
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde E-5 karayolu üzerinde iddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.

Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı.

Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti.

Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi.

Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu.


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