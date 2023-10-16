Motosiklet sürücüsünden ilginç yöntem: Bedava benzin topladı!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:04

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde E-5 karayolu üzerinde iddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.

Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı.

Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti.

Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi.

Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu.