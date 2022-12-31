Çocuğunu görmek için gelen damadını bıçakladı

Bartın'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanındaki çocuklarını görmeye giden S.A., tartıştığı kayınpediri A.Y. tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:35
Çocuğunu görmek için gelen damadını bıçakladı
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Olay, saat 15.30 sıralarında Bartın merkeze bağlı Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi’nde meydana geldi. S.A., çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu kayınpederi A.Y.’nin evine gitti.

Burada S.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., mutfaktan aldığı bıçakla damadını bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan S.A. çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kayınpeder A.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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