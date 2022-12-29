İstanbul'da 'meyve bıçaklı' kuyumcu soygunu

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:32

İstanbul'un Fatih ilçesinde Şehremini Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında koltuk değnekli M.K., cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya girdi.

M.K. daha sonra yanındaki meyve bıçağını kuyumcuda çalışan 2 kardeşe çekerek altınları istedi. 2 kardeş, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre uğraşırken şüpheli M.K., koltuk değneğiyle vitrinin camını kırdı. Bunun üzerine kardeşlerden bir tanesi kendisini korumak için aldığı süpürgeyle şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli M.K.'nin kuyumcuya girerek altınları istediği ve vitrinin camını kırdığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra ise kuyumcu çalışanı 2 kardeşin şüpheliyi etkisiz hale getirip polise teslim ettiği görüldü.

"MEYVE BIÇAĞI ÇIKARIYOR"

Kuyumcu dükkanının sahibi Erol Akçalı, "Dün 16.00 sıralarında 2 oğlum buradaydı. Kapıdan genç bir arkadaş giriyor. Daha sonra beklemeye başlıyor. Çocuklar da 'Buyrun yardımcı olalım' diyorlar. Tahminimce madde etkisinde olan arkadaş cebinden meyve bıçağı çıkarıyor. Koltuk değneğini de kullanıp tezgaha vuruyor ve altınları istiyor. Bizim çocuklar da 'Buyur otur sana yardımcı olalım' diyorlar fakat o daha çok sinirlenip koltuk değneğiyle vitrinin camını kırınca benim çocuklar üzerine yüklenip etkisiz hale getiriyorlar. Sonra da polise haber veriyorlar polisler de gözaltına alıyorlar. Bir zararımız yok sadece camı kırdı" dedi.