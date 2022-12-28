Tanju Özcan bıçaklı saldırganı 'affetti'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:50

Önceki gün saat 11.30 sıralarında. H.A. isimli kişi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söylemişti.

Bağırmaya başlayan H.A, Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarılmıştı. İkazlara uymayan H.A, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başlamıştı. Gözaltına alınan H.A. tutuklanmıştı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Son olarak Özcan, makam odasına girerek bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişiyi affettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün başkanlık makamımıza saldırı sonucu tutuklanan şahsı; ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak ve pişman olduğunu düşünerek 'şikayetçi olmadığıma dair' dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Özcan saldırı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Tehdit almaktan korkan bir adam değilim. Hayatım boyunca da birçok kez maruz kaldım. Gün geldi FETÖ'cüler tehdit etti, terör örgütlerinin ölüm listelerine aldılar. Bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Artık bunların boyutları çok artmaya başladı ve eskiden milletvekili iken sadece kendimden sorumluydum. Şu an bu binada 500 tane çalışan var. Bu arkadaşlarımı tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar. Elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağrıyor. Buradaki çalışanların doğal olarak bundan etkilenmemeleri mümkün değil.

Artık yeter. Şunu herkes bilsin; biz tehditlere boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Ama özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyayı başlarına yıkarım. Sığınmacı çeteleri tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları yeter artık. Güvenlik konusunda çok zayıfız. Şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar, bize çok kolay ulaşabilsin dedik. Artık bundan sonra bir kısım güvenlik önlemi almak zorunda kalacağız."