Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:56

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Miletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 34. yıldönümünü “Çocuk Aklı Değil, Çocuk Haklı” sloganıyla Kültürpark’ta yüzlerce çocuğun katılımıyla kutladı. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocuk atölyeleri, spor parkurları, farkındalık atölyeleri, bilim istasyonları, kukla gösterileri ve bilgi oyunu ile çocuklar doyasıya eğlendi. Zumba gösterisi, masal dinletisi ve pandomim ile devam eden sahne etkinlikleri sonunda Şubadap Çocuk Konseri ile eğlence doruğa ulaştı.

Atölyeler, parkurlar ve gösterilerin hepsi “Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile ilişkili olarak tasarlandı. Alanda ayrıca çeşitli ikramlar, çorba servisi, gezici kütüphane ile kitap dağıtımı da yapıldı. HİM (Hemşehri İletişim Merkezi) aracı ve 12 boyutlu sinema aracı da çocuklara hizmet etti.