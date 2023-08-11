Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara kimdir? Ayşegül Yıldırım Kara kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:36

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü, Ayşegül Yıldırım Kara oldu. Ayşegül Yıldırım Kara'nın yaşamı ve kariyeri yurttaşlar tarafından merak edildi.

AYŞEGÜL YILDIRIM KARA KİMDİR?



Ayşegül Yıldırım Kara, 1974 İstanbul’da doğdu. Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarında Kanal 7 televizyonun kurulmasıyla birlikte çalışma hayatına atıldı.

Kanal 7 televizyonunda 17 sene yapımcı, yönetmen ve yayın denetim sorumlusu olarak görev yaptı. TRT-Diyanet televizyonunun kuruluşunda kurucu ekipte yer aldı. 4,5 sene görev yaptığı TRT-Diyanet’ten 2016 yılında ayrılmasının ardından farklı televizyon kanalları için çeşitli projeler hazırladı.

Ayşegül Yıldırım Kara, uzun yıllar birçok STK’da çalışmalar yürüttü, gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldı. Türkiye Beyazay Derneği, Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği ve Kudüs Platformu’nun yönetim kademelerinde bulundu. Halen farklı alanlarda Sivil toplum çalışmalarına devam etmekte olan

AYŞEGÜL YILDIRIM KARA EVLİ Mİ?

Ayşegül Yıldırım Kara evli ve tek çocuk annesidir.