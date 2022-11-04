Çocuk işçilere cinsel istismar: 75 yıl hapis cezası verildi

04 Kasım 2022 Cuma, 10:44

Yenimahalle ilçesinde PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi hakkında, yanında çalışan 15 yaşından küçük H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi’nde uzmanlar gözetiminde ifadesini alınan H.B., istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü iddia etti.

2 ÇOCUK İŞÇİYE DAHA İSTİSMAR

Gözaltına alınıp tutuklanan Regayip Vadi hakkında, aynı şekilde yanında çalışan 2 çocuğu daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma dosyaları birleştirilerek, sanık Vadi hakkında, 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatını talep etti. Mağdur avukatları ise istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü, sanığın hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalıştığını ileri sürdü. Avukatlar, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının da suçu kanıtladığını belirtti.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Alınan sağlık kurulu raporunda da Regayip Vadi'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığa 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi yapılmadı.