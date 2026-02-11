Çocuk istismarında skandal karar: Sanığa 13 yıl hapis, tutuklama yok

10 yaşındaki bir çocuğun komşusu ve aynı zamanda akrabası olan 68 yaşındaki bir erkek tarafından istismara uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre, E.E’nin komşusu M.Ç., çocuğu evine çağırarak istismar etti. “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı ve çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açılan M.Ç’ye, “Sanığa sarkıntılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 13 yıl hapis cezası verilirken, tutuklanma hükmü uygulanmadı.

Dosya istinaf mahkemesine taşındı. Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Rojin Kartal, “Somut olayda gerçekleşen eylemler, TCK kapsamında sarkıntılık düzeyinde değerlendirilemeyecek ağırlıkta olup, çocuğun cinsel dokunulmazlığına yönelik ağır bir ihlali barındırmaktadır. Buna rağmen mahkemenin fiili daha hafif bir suç tipi içinde değerlendirerek hüküm kurması, ceza adaletinin temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.

Duruşma sonrası konuşan mağdur E.E’nin annesi “Bu adam toplum içinde gezmemeli. Bu mahalle her şeyi biliyor neden susmuşlar?” ifadelerini kullandı.