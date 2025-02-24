Çocuk istismarlarını protesto eden Emine Gizem Çetiner'e iki dava: 'Beni yıldırmak istiyorlar'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:31

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:32

Karaman'da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki gösteren ve 440 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde olan psikolog Emine Gizem Çetiner, Şanlıurfa’da 14 yaşındaki bir çocuğun da bir muhtar tarafından istismar edilmesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

Bahsi geçen iddialara ilişkin açılan davada 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtar Nihat Yıldırım, Çetiner’e biri tazminat olmak üzere iki dava açtı. Çetiner’in ‘Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak’ suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması ise yarın Şanlıurfa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM'

Cumhuriyet’e konuşan Çetiner, “Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçuyla yargılanan ve 8 yıl 4 aya hapis cezası alan muhtarı sosyal medyada ifşa ettiğim gerekçesiyle hakkımda 2 tane dava açıldı. Herkesin hukuki haklarını kullanmaya hakkı vardır. Ancak sadece hukukla değil, töreyle de cezalandırılmaya çalışıyorlar. Ölüm tehditleri aldım. Terapi hizmeti verdiğim ofisimde danışan kılığında girilerek üstü kapalı tehditlerle tehdit edildim. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, mahkeme salonunda muhtarın avukatı tarafından hakarete uğradım” dedi.

İstismarlar hakkında paylaşım yapmaması için kendisine para teklif edildiğini öne süren Çetiner, “Kabul etmedim. Mahkemenin, hukukun beni yargılamasını istedim. Bu insanların kendi kendilerine koydukları kurallarla beni yargılamalarına müsaade etmedim ve etmeyeceğim. Aslında tek amacım çocukları korumak ve kendimce suçu önlemekti. Ben çocuklar için iki yıldır zaten mücadele etmeye çalışıyorum. Açılan bu davanın, yapılan bu tehditlerin sadece yıldırma, tövbe ettirme, pes ettirme politikası olduğunu biliyorum. Beni yalnız bırakmamanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.