Çocuk istismarlarını protesto eden Emine Gizem Çetiner'in davası görüldü: 'Karşımda örgütlü kötülük var'
Şanlıurfa'da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtarı ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Emine Gizem Çetiner, ikinci kez hakim karşısında çıktı. Duruşma mayıs ayına ertelendi.
Karaman'da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki gösteren ve 440 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde olan psikolog Emine Gizem Çetiner, Şanlıurfa’da 14 yaşındaki bir çocuğun da bir muhtar tarafından istismar edilmesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.
Bahsi geçen iddialara ilişkin açılan davada 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtar Nihat Yıldırım, Çetiner’e biri tazminat olmak üzere iki dava açtı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Çetiner’in ‘Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak’ suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması dün Şanlıurfa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşma mayıs ayına ertelendi.
Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Çetiner, sanık avukatının duruşmada “Sapık bile olsa kime ne” dediğini öne sürdü. Yaşananları anlatan Çetiner, “İstismarcının avukatı "Sapık bile olsa kime ne" dedi. Ayrıca istismarcı benim kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ben istismarcıyı tehdit ediyormuşum” dedi.
Çetiner mayıs ayında görülecek davada herkesi duruşmaya beklediğini belirterek, “Karşımda örgütlü kötülük var” dedi.
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