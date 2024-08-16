Çocuk yolcu epilepsi krizi geçirdi: Uçak acil iniş yaptı
Şırnak-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan AJet Havayolları’na ait yolcu uçağındaki 5 yaşındaki çocuk epilepsi krizi geçirdi. Çocuğa ilk müdahale kabin ekibi tarafından yapıldı. Uçak Kayseri Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, AJet Havayolları’na ait VF-3277 sefer sayılı uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere Şırnak’tan havalandı.
Uçak havalandıktan bir süre sonra 5 yaşındaki bir çocuk aniden rahatsızlandı. Kabin ekibi tarafından yapılan ilk müdahalede çocuğun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı.
Kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi. Pilot bunun üzerine Kayseri Havalimanı Hava Trafik kontrolörüyle irtibata geçerek sağlık ekibi talep etti. Ardından da uçak acil iniş yapmak için izin istedi.
AJet uçağı Kayseri Havalimanı’na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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