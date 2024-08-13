62 kişinin öldüğü uçak kazasında şok eden mesaj: Bir yolcunun ailesine yazdıkları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:29

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:32

Geçtiğimiz cuma günü, Brezilya'da Cascavel'den Guarulhos'a giden Voepass havayollarına ait bir uçak trajik bir şekilde yere çakıldı. Kazadan önce uçakta bulunan 23 yaşındaki Rosana Xavier, uçuş sırasında annesine ürpertici mesajlar ve bir selfie göndererek korkusunu paylaştı.

Brezilya Hava Kuvvetleri, uçağın saat 13.20'de normal bir şekilde uçtuğunu ancak kısa bir süre sonra hava trafik kontrolüyle bağlantısını kaybettiğini belirtti. Rosana Xavier'in annesi Rosemeire Xavier, uçuş sırasında kızından gelen mesajları Brezilya televizyonu TV Globo ile paylaştı.

'YEMİN EDERİM, UÇAK ESKİ'

Rosana, saat 11.47'de gönderdiği mesajda, "İki saatlik uçuş, yağmurda ineceğiz. Bu uçuş beni çok korkutuyor" dedi. Ardından, "Yemin ederim, uçak eski" diye ekledi.

Bir dakika sonra ise, "Kırık bir koltuk var. Yemin ederim. Kaos" şeklinde bir mesaj daha gönderdi. Daha sonra, ifadesiz bir yüzle çektiği bir selfie'yi ailesiyle paylaştı.

Rosemeire Xavier, kızına sakinleşmesi için bir İncil ayeti okumasını söylediğini, ancak mesajlardan sonra kendisinin de endişelenmeye başladığını ifade etti.

Kazayı haberlerde duyduğunda yaşadığı dehşeti, "Çaresizlik içindeydim. Evde koşarak bağırmaya başladım" sözleriyle anlattı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazanın ertesi günü, kurtarma ekipleri uçaktaki 34 erkek ve 28 kadın yolcunun cesetlerine ulaştı. 12 Ağustos pazartesi günü itibarıyla, aralarında pilot Danilo Romano ve yardımcı pilot Humberto de Silva'nın da bulunduğu sadece 17 kişinin kimliği tespit edilebildi.

Havayolu şirketi Voepass, cuma günü yaptığı ilk açıklamada, uçağın Cascavel-PR'den Guarulhos Havalimanı'na gitmek üzere 58 yolcu ve dört mürettebat ile havalandığını belirtti. Şirket, kazadan etkilenenler için tüm destek önlemlerini aldığını duyurdu.