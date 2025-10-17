Çocuklar açlık ve susuzlukla mücadele ediyor: 'Yoksulluk anne karnında başlıyor'

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, altı hafta sürecek “Her Çocuğun Hakkı” panel serisinin ilkini dün düzenledi. İBB Artİstanbul Feshane’de yapılan “Sağlıklı Beslenme ve Temiz Suya Erişim” başlıklı panelde CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, CHP Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü Belediye Başkan vekili Önder Serkan Çebi, Beyoğlu Belediye Başkan vekili Sefer Karaahmetoğlu ve uzman konuşmacılar hazır bulundu.

Panelde söz alan CHP Gölge Sağlık Bakanı Şahbaz, başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere sağlık sorunu yaşayan siyasi tutukluların durumuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre dünyadaki her üç çocuktan birisinin yoksulluk, her dokuz çocuktan birisinin açlık sınırında olduğunu vurgulayan Aksaz, Türkiye’de de dört çocuktan birisinin yoksulluk sınırında olduğunu, her beş çocuktan birisinin ise çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

‘KADER, HAYAL DEĞİL’

Çocuklarda bodurluk artışının altını çizen Aksaz, DSÖ verilerine göre beş çocuktan birisinin bodur olduğunu, bu oranın Türkiye’de 2018’de yüzde 12 iken bugün verilere ulaşmakta sıkıntı yaşandığını söyledi.

“Yoksulluk Türkiye’de anne karnında başlıyor” diyen Aksaz, “Yoksulluk karşımıza obezite olarak da çıkıyor. Anne karnından başlayan yoksulluk ve ondan kaynaklı bodurluk, kas ve iskelet yapısına zarar veriyor. Organların gelişiminde sorunlar yaratıyor. Zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle sık enfeksiyona yakalanan çocukların kronik hastalık oranları da artıyor ve sonucunda yaşam süresi de azalıyor” tespitlerinde bulundu. Öğrencilerin temiz suya ve gıdaya ulaşamaması nedeniyle şekerli paketli ürünlere daha fazla yöneldiğini de belirten Aksaz, “Açlık kader değil, temiz suya ulaşım da hayal değil. Hep birlikte bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

‘NEYİ TERCİH EDERSENİZ...’

Panelde açılış konuşmasını yapan CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş’ın hedefinde ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin vardı. “Okullarımızın kapısına bir güvenlik görevlisi koyamadık” diyen Özçağdaş, “59 bin okula güvenlik koymanın maliyeti 32 milyar lira. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 2’si. Çocuklara bir öğün yemek ve temiz suyun maliyeti ise 190 milyar lira. Oysa yalnızca beşli çetenin alınmayan vergi miktarı 701 milyar lira” dedi. Yaşananların iktidarın tercihlerinin sonucu olduğunu vurgulayan Özçağdaş şöyle konuştu: “Siz neyi tercih ederseniz ülke ona benziyor. İktidar parası beşli çeteye var, çocuklara yok. 611 bin çocuk eğitimde değil. Ben Milli Eğitim Bakanı olsam ‘nerede bu çocuklar’ diye seferberlik ilan ederdim.

Oysa milli eğitim bakanının derdi Abdülhamit dönemine dönmeye çalışmak. Keşke bir zaman makinesi olsa da hepsi o döneme ışınlansa. Çocuklar için yapılması gerekenleri yapmıyorlar. CHP olarak biz yapmak istediğimizde ya protokoller imzalanmıyor. İmzalansa da uygulanmıyor. Ancak CHP’nin bahane üreten bir parti olma lüksü yok.” Panel, İBB Başkan vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi, Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu ve panelistlerin konuşmalarının ardından tamamlandı.