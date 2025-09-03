Çocuklar ihbar etti: Yavru köpekler kurtarıldı

Merzifon'un Karamustafapaşa köyünde atık su borusunda sıkışan yavru köpeklerin sesini duyan çocuklar konuyu anneleriyle birlikte Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbar etti. Köye gelen ekipler destek olarak iş makinesi de çağırdı.

Köpeklere ulaşmak için depo olarak kullanılan binanın atık su hattı kazıldı. Köpeklerin seslerinin takip edilmesinin ardından kepçeyle kazı çalışmasına devam edildi. Besmele çekerek boruya elini uzatan itfaiyeci, 2 yavru köpeği de kurtarmayı başardı.

Genel olarak sağlık durumu iyi görünen yavru köpekler annelerine kavuştu. Bu duruma çok sevinen çocuklar belediye ekiplerine teşekkür etti.