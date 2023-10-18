Çocuklar öğretmensiz... AKP, öğrencileri taşımalı eğitimle köyden uzaktaki okullara mahkûm etti

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), resmi verilerinde köylerdeki eğitimin düşüşü gözler önüne serildi. İlkokul düzeyinde öğretmen sayısı 20 bin 764’den 19 bin 563’e, ortaöğretim düzeyinde 3 bin 864’den 3 bin 774’e düştü. Öğrenci sayısı ise ilkokul düzeyinde 250 bin 513’ten 243 bin 473’e, ortaöğretimde 38 bin 768’den 38 bin 209’a geriledi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Taşımalı sistemin, eğitimin temel öğelerinden biri haline geldi, köylerimiz boşalıyor” dedi.

MEB’in “Milli Eğitim İstatistikleri”ne göre son bir yılda, ilkokul düzeyindeki öğretmen sayısı 20 bin 764’ten 19 bin 563’e geriledi. Gerileme, ortaöğretimde de görüldü. Ortaöğretimde görev alan öğretmen sayısı 3 bin 864’ten 3 bin 774’e düştü. Öğretmenlerde olduğu gibi gibi öğrenci sayısında da düşüş yaşandı. İlkokul çağındaki çocukların sayısı 2021-2022’de 250 bin 513 iken, 2022-2023’te 243 bin 473’e geriledi. Ortaöğrenim öğrencilerinde de sayı 38 bin 768’den 38 bin 209’a düştü.

İÇ GÖÇ HIZLANDI

Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Taşımalı sistemin, eğitimin temel öğelerinden biri haline geldi, köylerimiz boşalıyor” ifadelerini kullandı.

Taşcıer, “Bu istatistikler iktidarın eğitimdeki mevcut politikasını net olarak özetliyor. Özellikle büyük kentlere olan iç göç hızlanıyor. Ama iktidarın bunlarla alakalı bir derdi olmadığını zaten biliyoruz” dedi.

MEB’in okullara gönderilmeyen çocukların takibini de yapmadığını belirten Taşcıer, “Özellikle kız çocukları örgün eğitimden koparılıp tarlada çocuk işçi oluyor ya da sözde evlendirilip çocuk yaşta anne oluyor. İlk yapılacak işlerden biri okula gönderilmeyen çocukları tespit etmek olmalı” şeklinde konuştu