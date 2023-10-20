Çocuklar sağlıklı beslenecek

Yayınlanma: 20.10.2023 - 02:59

Güncelleme: 20.10.2023 - 02:59

Balçova Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Beslenme Saati” projesi kapsamında ilçeye gelen Selvi Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Balçova Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. İlçedeki çocukları başta eğitim olmak üzere birçok konuda desteklediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Çocuklarımızın en az bir öğün sağlıklı beslenmesi bu projeyi başlattık. Sağlıklı beslenebilmeleri için de kadın kooperatifimizdeki anneler kendi elleriyle poğaçalar ve kekler yapacaklar. İlçemizde bu sene ilkokula başlayan 650 öğrenci var. Bize beslenme desteği için başvuran 250 ailemiz oldu. Duyurumuzu kısa süre önce yaptık. Bir haftada 250 kişi oldu. Artan ekonomik kriz ile sayının daha çok artacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Projenin Balçova’da başlamasından dolayı memnuniyetini ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu “Ülkemizde geçim sıkıntısı, zorluklar özellikle çocukların beslenmesini çok etkiliyor. Aslında devlet politikası olması gereken bu uygulamayı şu anda CHP’li belediyeler yapıyor. Hepimiz biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimiz, bizi yönetecek olan kişiler, ülkemizi yaşatacak olan kişiler. Onun için beslenmeleri, yeterli gıdayı almaları çok önemli. Maalesef çoğunluk fakirlik bile değil artık derin yoksulluk dediğimiz kesimin içinde. O nedenle muhakkak takviye edilmesi gerekiyor. Dilerim ki bu proje daha da yaygınlaşır ve bütün çocuklarımızı kapsar” diye konuştu.