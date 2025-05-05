Çocuklara ceset taşıttırıldı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:26

Güncelleme: 05.05.2025 - 22:29

Türkiye’de her geçen gün gerici eylemler artıyor. Bu kapsamda önceki hafta sonu İstanbul’da Hizbullah’ın MEB yapılanması olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nca “hilafet mitingi” yapılırken; laik Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da da Yargıtay tarafından terör örgütü kabul edilen Hizbut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim Dergisi’nce “Tek Ümmet Tek Devlet Tek Çözüm Hilafet” sloganlı Gazze Konferansı düzenlendi.

TEKBİR ÇEKTİRTİLDİ

Terörle iltisaklı yapılardan bu denli ciddi hilafet çağrıları gerçekleşirken, dün Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından “Çocuklar Gazze için yürüyor” sloganıyla Tuğba Altınok Camisi’nden ABD Büyükelçiliği’ne yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte çocuklara temsili kan, sürülürken, temsili çocuk cesetlerinin taşıttırılması da tepkilere neden oldu. Bunun yanı sıra çocuklara Filistin Bayrağı taşıttırılırken; çocuklara tekbir çektirtildi ve “Kelimei şehadet” getirttirildi.

Ayrıca çocuklara; “Katil İsrail, katil ABD”, “Gazze bizimle, Allah bizimle” ve “Zalimler için yaşasın cehennem” sloganları attırıldı. Yürüyüşe El Kaide ve IŞİD terör örgütüne malzeme sağladığı iddialarıyla gündeme gelen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2010’da Filistin’e yardım götürdüğü ve İsrail tarafından gerçekleştirilen Mavi Marmara saldırısında hayatta kalan Abdulhamit Ateş de katıldı.