Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ne yapılmalı?
Kitaplar dünyayı anlamlandırmak ve yeni bilgiler öğrenmek için büyük önem taşıyor. Çocuklar için ise günümüzde çok fazla uyarıcı olduğundan kitap okumaları zor bir hale dönüşebiliyor. Çocuklarınıza kitap sevgisi kazandırmanız için yapmanız gerekenleri bir araya topladık.
Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ebeveynler uzman
kişilerden destek almak istemektedir. Günümüzde kitap okuyan çocuk ve kişi
sayısı bir hayli azdır. İnternet ve sanal ortamların oluşması ve oyun türlerinin
artması nedeni ile kitaplara olan ilgi her geçen gün azalmaktadır. Küçük
yaşlardan itibaren çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları
kazandırılması gerekmektedir. Çocuklar ebeveynlerinden gördükleri hareketleri
ve davranışları taklit etmekte ve öğrenmektedir. Çocuklar için kitap okuma
üzerine aktiviteler yapılmalıdır.
Çocuklara Kitap Okumayı Sevdirmek
İçin Yapılacaklar
Çocuklara kitap sevgisi aşılamak küçük yaşlardan itibaren uygulanması bir süreçtir. Belirli yaş
gruplarına sahip çocuklara kitap okuma günleri ve aktiviteler yapılmalıdır. Son
dönemlerde her yaş grubundan insan sosyal medya uygulamaları üzerinde fazla
vakit geçirmektedir. Küçük yaştaki çocukların eğitimleri için kitap okumaları
ve kitapları sevmeleri önemlidir. Anne ve babalar çocukları ile vakit geçirerek
belirli günlerde aile bireyleri tarafından kitap okuma günleri yapılmalıdır.
Çocuklar anne ve babalarından gördükleri her bilgileri ve davranışları alma
eğilimindedir. Doğru bir kitap okuma alışkanlığı edinilmesi için uzmanlardan da
yardım alınabilir.
Çocuklara Kitap Sevgisi Nasıl
Kazandırılmaktadır?
Kitap sevgisi çocuklara konuşmaya
başladıkları 2 yaş aralığından itibaren başlatılmalıdır. Çocukları mobil
cihazlardan gelişim çağlarında uzak durmaları ve kitap okumaya
yönlendirilmeleri gerekmektedir. Okuma alışkanlığının kişi ve çocuk üzerinde
olumlu etkileri bulunmaktadır. Duygusal gelişimleri ve zekaları açısından
kitaplar her yaş grubundan çocuklar için mutlaka tercih edilmelidir. Ebeveynler
çocukları ile birlikte bir kitapçıya giderek okumak istedikleri kitabı
çocuklara seçtirmelidir. Kendi tercihini yapan bir çocuğun özgüveni artacaktır.
Özellikle okul çağlarında olan
çocuklara kitap sevgisi öğretilmelidir. Kitapların yararları çocuklara sakin ve
anlaşılır bir dil kullanılarak anlatılmalıdır. İnternetten belirli bir süre
uzak duran çocukların kitap okuma alışkanlıkları sayesinde ortama daha iyi
adapte olabildikleri ve özgüvenlerinin diğer çocuklara göre daha fazla oldukları
görülmüştür.
Çocuklara Kitap Sevdirme ve
Okumanın Faydaları
Çocuklara kitap sevgisi aşılama gelişim açısından son derece önemlidir. Teknoloji çağının olumsuz
etkilerinden en fazla çocuklar etkilenmektedir. Sosyal medya uygulamaları ve
online oyunlara küçük yaşta çocuklar yönlendirilmemelidir. Aileler çocukların
gelişimleri için kitap okuma alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren
öğretmeleri ve aşılamaları gerekmektedir. Kitap okuma bir rutin haline de
getirilebilir. Ebeveynler çocukların kendilerini model aldıklarının bilincinde
olarak kitap okumaları gerekmektedir. Ev ortamında kitap okunduğunu gören bir
çocukta kitaplara karşı bir merak uyanacaktır. Bu merak ile birlikte anne ve
babasının kendisine kitap okumasını isteyecektir.
Çocuklara Kitap Sevgisi
Kazandırmanın Önemi
Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak ailelerin temel görevleri arasındadır. Çocuklar aileleri
kendilerine rol model olarak almaktadır. Küçük yaş grubuna sahip çocukları olan
ebeveynler ev ortamlarında çocukların kitap okumalarına teşvik edecek belirli
uygulamalar geliştirmelidir. Kitap okumak çocuklarda dikkat dağınıklığı
üzerinde de etkilidir. Odaklanma ve dikkatleri kısa sürede dağılan çocukların
kitap okumaları bu sorunları en aza indirmektedir. Erken yaş gruplarında kitaplarla
çocukların tanışmalarına aileler tarafından izin verilmelidir.
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