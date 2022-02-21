Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ne yapılmalı?

21 Şubat 2022 Pazartesi, 13:59

Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ebeveynler uzman kişilerden destek almak istemektedir. Günümüzde kitap okuyan çocuk ve kişi sayısı bir hayli azdır. İnternet ve sanal ortamların oluşması ve oyun türlerinin artması nedeni ile kitaplara olan ilgi her geçen gün azalmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları kazandırılması gerekmektedir. Çocuklar ebeveynlerinden gördükleri hareketleri ve davranışları taklit etmekte ve öğrenmektedir. Çocuklar için kitap okuma üzerine aktiviteler yapılmalıdır.

Çocuklara Kitap Okumayı Sevdirmek İçin Yapılacaklar

Çocuklara kitap sevgisi aşılamak küçük yaşlardan itibaren uygulanması bir süreçtir. Belirli yaş gruplarına sahip çocuklara kitap okuma günleri ve aktiviteler yapılmalıdır. Son dönemlerde her yaş grubundan insan sosyal medya uygulamaları üzerinde fazla vakit geçirmektedir. Küçük yaştaki çocukların eğitimleri için kitap okumaları ve kitapları sevmeleri önemlidir. Anne ve babalar çocukları ile vakit geçirerek belirli günlerde aile bireyleri tarafından kitap okuma günleri yapılmalıdır. Çocuklar anne ve babalarından gördükleri her bilgileri ve davranışları alma eğilimindedir. Doğru bir kitap okuma alışkanlığı edinilmesi için uzmanlardan da yardım alınabilir.

Çocuklara Kitap Sevgisi Nasıl Kazandırılmaktadır?

Kitap sevgisi çocuklara konuşmaya başladıkları 2 yaş aralığından itibaren başlatılmalıdır. Çocukları mobil cihazlardan gelişim çağlarında uzak durmaları ve kitap okumaya yönlendirilmeleri gerekmektedir. Okuma alışkanlığının kişi ve çocuk üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Duygusal gelişimleri ve zekaları açısından kitaplar her yaş grubundan çocuklar için mutlaka tercih edilmelidir. Ebeveynler çocukları ile birlikte bir kitapçıya giderek okumak istedikleri kitabı çocuklara seçtirmelidir. Kendi tercihini yapan bir çocuğun özgüveni artacaktır.

Özellikle okul çağlarında olan çocuklara kitap sevgisi öğretilmelidir. Kitapların yararları çocuklara sakin ve anlaşılır bir dil kullanılarak anlatılmalıdır. İnternetten belirli bir süre uzak duran çocukların kitap okuma alışkanlıkları sayesinde ortama daha iyi adapte olabildikleri ve özgüvenlerinin diğer çocuklara göre daha fazla oldukları görülmüştür.

Çocuklara Kitap Sevdirme ve Okumanın Faydaları

Çocuklara kitap sevgisi aşılama gelişim açısından son derece önemlidir. Teknoloji çağının olumsuz etkilerinden en fazla çocuklar etkilenmektedir. Sosyal medya uygulamaları ve online oyunlara küçük yaşta çocuklar yönlendirilmemelidir. Aileler çocukların gelişimleri için kitap okuma alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren öğretmeleri ve aşılamaları gerekmektedir. Kitap okuma bir rutin haline de getirilebilir. Ebeveynler çocukların kendilerini model aldıklarının bilincinde olarak kitap okumaları gerekmektedir. Ev ortamında kitap okunduğunu gören bir çocukta kitaplara karşı bir merak uyanacaktır. Bu merak ile birlikte anne ve babasının kendisine kitap okumasını isteyecektir.

Çocuklara Kitap Sevgisi Kazandırmanın Önemi

Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak ailelerin temel görevleri arasındadır. Çocuklar aileleri kendilerine rol model olarak almaktadır. Küçük yaş grubuna sahip çocukları olan ebeveynler ev ortamlarında çocukların kitap okumalarına teşvik edecek belirli uygulamalar geliştirmelidir. Kitap okumak çocuklarda dikkat dağınıklığı üzerinde de etkilidir. Odaklanma ve dikkatleri kısa sürede dağılan çocukların kitap okumaları bu sorunları en aza indirmektedir. Erken yaş gruplarında kitaplarla çocukların tanışmalarına aileler tarafından izin verilmelidir.