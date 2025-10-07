‘Çocuklara sigorta bilinci aşılamalıyız’

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 14. Sigorta Haftası’nda MENOVA ile işbirliği yaparak Üsküdar İlkokulu öğrencilerine sigorta ve risk kavramlarını “eğlenceli dille” anlattı.

Etkinliğe katılan TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sigorta bilincini aşılamak, toplumsal farkındalığımızı güçlendirmek adına büyük önem taşıyor. ‘Geleceğin Sigortası Çocuklar Projesi’ ile küçük yaşta edindikleri bu bilinç, onların ileride sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlayacak” dedi.

2020’DE 219 BİN OLAN YILLIK BAŞVURU SAYISI 2024’TE 615 BİNİ AŞTI: TAHKİME ‘AYAR’ VERİLECEK!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortalılar ile şirketler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli adres olan tahkim sistemini güncellemek için hazırladığı taslağı görüşe açtı. Sigorta Tahkim Komisyonu’yla (STK) yürütülen bu sistemin, kuruluşundan itibaren 3 milyon uyuşmazlığı uzman hakemler, kısa süre ve uygun maliyetle çözdüğünü anımsatan SEDDK, attığı yeni adımı şöyle gerekçelendirdi:

“Tahkim sisteminin etkinliğinin artırılması ve uluslararası uygulamalara uyum sağlanması hedefi doğrultusunda, kurumsal yönetişim ve uyuşmazlık çözüm süreçlerinde birtakım iyileştirici ve uyumlaştırıcı düzenlemelere gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.” Taslağın amaç maddelerinde ise özellikle “etik ve disiplin ilkelerinin hakemlik faaliyetlerinde etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlamak” amacıyla “Disiplin Kurulu” ve “mevzuatın uygulanmasında yeknesaklık sağlanması ve hakemler için yön gösterici olması” amacıyla “Danışma Kurulu” oluşturulması öne çıkıyor.

YÜZDE 67.4’Ü KABUL

STK’nin verilerine göre beş yıl önce, 2020’de 129 bin adet olan yıllık başvuru sayısı 2024’te 615 bini aştı. Bu yılın ilk altı ayında da yüzde 24.2 artışla 365 bini geçti. Ayrıca STK hakemlerinin kararlarına ilişkin veriler de dikkat çekici. Yine 2024’te, verilen kararların yüzde 67.4’ü başvuruda belirtilen talebin “kabulü”, yüzde 11.6’sı “kısmen kabulü”, yüzde 21’i “reddi” şeklinde sonuçlandı.

SEKTÖRDEN KISA KISA l

MILLI Reasürans, S&P’nin “B” ve “durağan” olan küresel mali güç derecelendirme notlarını “görünüm”de “olumlu”ya çevirdiğini, ulusal ölçekli derecelendirme notunu ise iki kademe artırarak “trA”’ya çıkardığını açıkladı.

UNICO Sigorta’nın, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, 31 Ekim’e kadar geçerli özel bir kampanya başlattığı açıklandı. 18-50 yaş kadınlara “UniSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” yüzde 10 indirimli sunulacak.

AGESA fon portföyüne sekiz yeni emeklilik yatırım fonu ekledi. AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da, “taşınmaz ve inşaat sektörü değişken fonu” ve “enerji sektörü değişken fonu”nun sektörde ilk ve tek olduğunu belirtti.

FIBASIGORTA, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle kampanya başlattı. “Maxi”, “mini” ve “S.O.S.” teminat seçenekle olan “Fi-Pati Sigortası”, tüm veteriner klinikleri, poliklinikler ve hayvan hastanelerinde geçerli.