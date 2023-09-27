Çocuklara sokakta namaz kıldıran platform okullarda Kuran eğitimini yaygınlaştırmak istiyor

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

Hizbullah’a yakın platformun amaçları arasında yasadışı faaliyet gösteren medreselerin önündeki engelleri kaldırmak var.

Çocuklara yönelik namaz kıldırma etkinliği ile gündeme gelen ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Kuran Nesli Platformu, bu kez Adana’da pek çok sayıda 7-10 yaş arası çocuğa namaz kıldırma etkinliği düzenledi. Öte yandan platformun amaçları da dikkat çekti. Amaçları arasında yasadışı faaliyet gösteren medreslerin önündeki engelleri kaldırma, okullarda Kuran eğitimini yaygınlaştırma ve yeni hafızlık çalışma alanları oluşturma bulunuyor. 17 Eylül’de Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi’nde 7-10 yaş arası çocuklara namaz kıldırmasıyla gündeme gelen platform, bu kez de Adana’da yüzlerce çocuğa namaz kıldırdı.

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Platform 2016’dan beri çocuklar üzerinden etkinlikler düzenlerken, amaçları da dikkat çekiyor. Platformun resmi internet sitesinde platformun öncelikli amacı “Kuran’ın evrensel mesajını yaygınlaştırmak ve toplumu Kuran ahlakı ile aydınlatmak” olarak gösteriliyor. Bu kapsamda Kuran’ın temel eğitim kurumlarının medreseleri olarak gösteren platform, yasadışı medereselerin önündeki engellerin kaldırılması ve yeniden inşa edilmesi için faaliyetlerde bulunmayı da amaçları arasında gösteriyor. Medreselere yönelik amacının yanı sıra platform “yeni kuşağın Kuran’la yetişmesini sağlamak amacıyla okul ve camilerde Kuran eğitimini yaygınlaştırmak, okullarda program ve kurslara destek sağlamayı” hedefliyor. Hafızlık kurs ve çalışmalarını destekleyerek yeni hafızlık çalışma alanları açmak, platforumun diğer bir amacını oluşturuyor. Ayrıca platform, toplumsal sorunlarda başvuru yeri olarak Kuran’ın yargılarını temel alınması için toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütmeyi de amaçlıyor. Platformun 2019’da Batman’da düzenlediği etkinliğin katılımcıları arasında Hizbullah ile bağlantılı İnzar dergisinin yazalarından Mehmet Göktaş ile Hizbullah’ın kurucu rehberi Hüseyin Velioğlu ve örgütün tebliğcisi olarak bilinen Mehmet Beşir Varol yer alıyor.