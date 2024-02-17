Çocuklarda ekran bağımlılığı arttı
Teknoloji yaşamın her alanında yer alıyor. Çocuklar ve bebekler ise doğdukları günden itibaren televizyon, tablet ve telefonlarla iç içe büyüyor. Kontrolsüz ve sınırsız kullanılan teknoloji, çocuk ve gençlerde birçok davranışsal bozukluğu beraberinde getiriyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Uzman Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı, teknolojinin sağlıksız kullanımının tüm bireyleri etkileyen bir sorun olduğunu belirtti.
Teknolojinin sağlıksız kullanımına ilişkin önemli bulguları sıralayan Avcı, “Çocuğun içe kapanması, sosyal ihtiyaçlarının azalması, çocuğun ihtiyaçlarını ekran başında gidermek istemesi veya bu ihtiyaçlarını unutması, ekran başında değilken sürekli bunu düşünmesi ve huzursuz olması sayılabilir. Çocuğun ekran başında zaman geçirmesine bağlı ortaya çıkan sorunlar, kas iskelet sorunları, sosyal sorunlar ve siber zorbalık veya istismar gibi ciddi gibi sorunlar olabilir” diye konuştu.
İYİ İLİŞKİLER ÖNEMLİ
Ailelerin yapması gerekenlere değinen Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Çocuklarımızı bu sorunlar noktasında bilgilendirmek, onlarla iyi ilişkiler kurmak, psikososyal gelişimlerine katkıda bulunan etkinliklere teşvik etmek, teknolojiye dönük sınırlamaları istikrarlı şekilde yapmak yeterli olmaktadır. Yasakların yerini işbirliğinin aldığı ilişki modelleri daha sağlıklı yanıtlar geliştirmesine katkı sağlar.”
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