Çocuklarda omicron belirtileri nelerdir? Neden daha yaygın?

08 Şubat 2022 Salı, 12:57

Korona virüsün Omicron varyantı çıktığı günden beri çok hızlı bir şekilde hem dünyada, hem de ülkemizde yayılmaya başladı. Vaka sayıları hem ülkemizde, hem de dünyada hızlı bir şekilde artan eğilimde görünüyor. Çocuklarda Omicron Varyantı yetişkinlere kıyasla daha fazla görülüyor. Peki bunun nedeni nedir?

Omicron varyantı çocukları daha çok mu enfekte ediyor?

Uzman görüşlerine göre omicron varyantının çocukları daha fazla enfekte ettiğine dair herhangi bir bulgu yok. Bu varyantın çocuklarda daha sık görülmesinin temel nedeni çocukların maske ve mesafe kurallarına yeterince uyum sağlayamaması ve bu yaş grubunun aşılanmamış olmasına bağlanabilir. 11 yaşının altında olan çocuklar aşılanmadığı için ve gerekli tedbirleri sağlayamadığı için daha çabuk yakalanabiliyorlar.

Çocuklar covidi daha hafif mi geçiriyor?

Çocukların covidi yetişkinlere göre daha hafif atlattığı doğru. Fakat çocuklar virüsün yayılması konusunda kilit noktada bulunuyor. Okulda birbirleri ile yakın temasta bulunan çocuklar bu virüsü eve ve yetişkinlere çok hızlı bir şekilde taşıyabiliyor.

Çocuklarda omicron varyantı için ne gibi önlemler alınmalı?

Omicron varyantı bize aşının önemini bir kere daha gösterdi. Aşının dışında maske, mesafe ve hijyen kurallarının da hala ilk günkü kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bunlara dikkat ettikten sonra biraz da sağduyulu davranmakta fayda var. Eğer çocuğunuz belirtileri gösteriyorsa nezle ya da grip deyip geçmemek, okul gibi kamusal alanlara göndermemekte fayda var.

Çocuklarda soğuk algınlığı ve grip çok yaygın görülen rahatsızlıklardan. Omicron varyantının da belirtileri, soğuk algınlığı ve grip belirtileri ile çok benzediği için, bunu ayırt edebilmek sadece tarama testleri ile mümkün. Çocukların sık bir arada olduğu okul ve kreşlerde hızlı tarama testleri yapılarak erken bir aşamada tanı koyulabilir ve diğer çocuklara yayılmadan önlenebilir.

Çocuklar covid aşısı olabilir mi?

CDC, FDA gibi kuruluşlar omicron varyantının çocuklardan yetişkinlere hızlı bulaşabileceğini göz önüne alarak 5-11 yaşları arasındaki çocukların da aşılanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kanada, İsrail ve ABD gibi ülkelerde de çocuklara aşı yapılmaya başladı. Fakat ülkemizde 11 yaşının altındaki çocuklara henüz aşı yapılmıyor.