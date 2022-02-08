Çocuklarda omicron belirtileri nelerdir? Neden daha yaygın?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Endişe Verici Varyantlar” listesinde 5. sırada bulunan omicron varyantı çocuklarda daha sık görülüyor. Peki bunun nedeni ne?
Korona
virüsün Omicron varyantı çıktığı günden beri çok hızlı bir şekilde hem dünyada,
hem de ülkemizde yayılmaya başladı. Vaka sayıları hem ülkemizde, hem de dünyada
hızlı bir şekilde artan eğilimde görünüyor. Çocuklarda Omicron Varyantı
yetişkinlere kıyasla daha fazla görülüyor. Peki bunun nedeni nedir?
Omicron varyantı çocukları daha
çok mu enfekte ediyor?
Uzman
görüşlerine göre omicron varyantının çocukları daha fazla enfekte ettiğine dair
herhangi bir bulgu yok. Bu varyantın çocuklarda daha sık görülmesinin temel
nedeni çocukların maske ve mesafe kurallarına yeterince uyum sağlayamaması ve
bu yaş grubunun aşılanmamış olmasına bağlanabilir. 11 yaşının altında olan
çocuklar aşılanmadığı için ve gerekli tedbirleri sağlayamadığı için daha çabuk
yakalanabiliyorlar.
Çocuklar covidi daha hafif mi
geçiriyor?
Çocukların
covidi yetişkinlere göre daha hafif atlattığı doğru. Fakat çocuklar virüsün
yayılması konusunda kilit noktada bulunuyor. Okulda birbirleri ile yakın
temasta bulunan çocuklar bu virüsü eve ve yetişkinlere çok hızlı bir şekilde
taşıyabiliyor.
Çocuklarda omicron varyantı
için ne gibi önlemler alınmalı?
Omicron
varyantı bize aşının önemini bir kere daha gösterdi. Aşının dışında maske,
mesafe ve hijyen kurallarının da hala ilk günkü kadar önemli olduğunu
hatırlattı. Bunlara dikkat ettikten sonra biraz da sağduyulu davranmakta fayda
var. Eğer çocuğunuz belirtileri gösteriyorsa nezle ya da grip deyip geçmemek,
okul gibi kamusal alanlara göndermemekte fayda var.
Çocuklarda
soğuk algınlığı ve grip çok yaygın görülen rahatsızlıklardan. Omicron
varyantının da belirtileri, soğuk algınlığı ve grip belirtileri ile çok
benzediği için, bunu ayırt edebilmek sadece tarama testleri ile mümkün. Çocukların
sık bir arada olduğu okul ve kreşlerde hızlı tarama testleri yapılarak erken
bir aşamada tanı koyulabilir ve diğer çocuklara yayılmadan önlenebilir.
Çocuklar covid aşısı olabilir
mi?
CDC, FDA gibi kuruluşlar omicron varyantının
çocuklardan yetişkinlere hızlı bulaşabileceğini göz önüne alarak 5-11 yaşları
arasındaki çocukların da aşılanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kanada, İsrail
ve ABD gibi ülkelerde de çocuklara aşı yapılmaya başladı. Fakat ülkemizde 11
yaşının altındaki çocuklara henüz aşı yapılmıyor.
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