Çocukları tutuklanan, gözaltına alınan aileler ‘Anne-Baba Dayanışma Ağı’ kurdu: ‘Seslerine ses olalım’

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 07:42

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerinde çocukları gözaltına alınan ya da tutuklanan aileler “Anne-Baba Dayanışma Ağı”nı kurdu. Ailelerin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarını kullandılar. Ancak hukuka aykırı biçimde baskıya maruz kaldılar, şiddet gördüler ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar. Bazı çocuklarımız sağlık sorunları yaşamakta, ilaçlarına dahi ulaşamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Anne-Baba Dayanışma Ağı adına Cumhuriyet’e konuşan ve protestolarda kızı tutuklanan Avni Gündoğan, “Çocuklarımız haklarına, geleceklerine, memleketlerine sahip çıktı. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarını kullanan çocuklarımız, kanuna aykırı şekilde baskıya maruz kaldı, şiddet gördü ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldı” dedi.

‘DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM’

Gündoğan, “Çocuklarımızın hastalandığı, darp edildiği, ilaçlarına ulaşamadıkları ve var olan sağlık sorunlarının ağırlaştığı bilgisi bizlere ulaşmaktadır” diye konuştu. Dayanışmayı büyütme çağrısı yapan Gündoğan, “Gözaltına alınan, tutuklanan, baskıyla karşı karşıya çocukların anne-babaları her zaman bize ulaşabilir. Özgür bırakılıncaya kadar çocuklarımızın sesine ses olalım. Hukuki dayanışma başta olmak üzere tüm dayanışma ihtiyacını birlikte öreceğiz. Çocuklarımızı şafak operasyonlarıyla hukuksuzca gözaltına alan bu karanlık son buluncaya kadar her yerdeyiz. Aileler bize sosyal medya üzerinden ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

JET İDDİANAME

Protesto gösterilerinde 24 Mart’ta gözaltına alınan ve ertesi günü tutuklanan, 74 kişiyle ilgili iddianame üç gün içinde hazırlandı. Çoğunluğunu 20’li yaşlardaki gençlerin oluşturduğu grup için 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. İddianamede, şüphelilerin İstanbul Valiliği tarafından alınan yasaklama kararına ve polisin dağılmaları yönündeki uyarılarına karşın kanuna aykırı şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam ettikleri belirtildi. İddianamede ayrıca “Herkes, önceden izin almaksızın bu kanunun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” şeklindeki hüküm anımsatıldı ancak bu hakkın kullanılmasının usul ve şartlarının kanun ile belirlendiği, valiliklerin yasaklama ya da erteleme kararı verebileceği belirtildi.