Çocukları yola atlayınca gelen aracın sürücüsüne 'yavaşla' işareti yaptı, darbedildi!
Samsun'un İlkadım ilçesinde çocukları yola atlayınca gelen otomobile ‘yavaşla’ işareti yapan Gizem Ö., sürücü Emine K. ve annesi Fadime K. tarafından darbedildi.
Olay, ilçenin Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gizem Ö.’nün çocukları birden yola atlayınca, bu sırada oradan geçen otomobile ‘yavaşla’ diyerek el işareti yaptı.
Bunun üzerine otomobilden inen sürücü Emine K. ve annesi Fadime K. ile Gizem Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine K. ve annesi Fadime K., Gizem Ö.’yü darbetti. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Gizem Ö., hastanede darp raporu alıp polise şikayette bulundu.
"BANA SALDIRDI"
Gizem Ö. ifadesinde, “Çocuk yola atlayınca yavaşla işareti yaptım. Bunun üzerine sert bir şekilde kornaya basarak durdu. Hakaretler ederek araçtan inip bana saldırdı” dedi.
Emniyete çağırılan Emine K. ifadesinde, Gizem Ö.’nün kendisine el hareketi yapıp hakaret ettiğini, bunun üzerine olayın gerçekleştiğini söyledi.
Emine K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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