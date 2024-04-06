Beyoğlu'nda İsrail protestosunda polis şiddeti: Ters kelepçe, darp, gözaltı...

Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:24

Güncelleme: 06.04.2024 - 17:25

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği de devam ediyor. İktidarın 'üç maymun'u oynadığı konu için yurttaşların tepkisiyse sürüyor.

DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINDILAR

Son olarak Taksim Beyoğlu'nda 'Filistin İçin Bin Genç' topluluğu tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde polis çok sayıda kişiyi darbederek ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Gazeteci Metin Cihan'ın X hesabından paylaştığı videoda, çok sayıda kadının ters kelepçeyle polis otobüsüne bindirildiği görüldü.

"TÜRKİYE'NİN POLİSİ İSRAİL'İN ASKERİ!"



'Filistin İçin Bin Genç' topluluğunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin polisi İsrail'in askeri! Darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan arkadaşlarımıza araçta elleri bağlı olmasına rağmen işkence devam ediyor! Ne koruduğunuz holdingler ne de onların yardımcısı devlet şiddeti bizi korkutabilir. #İsrailleTicareteDurDe"

Türkiye'nin polisi İsrail'in askeri!



Darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan arkadaşlarımıza araçta elleri bağlı olmasına rağmen işkence devam ediyor!



Ne koruduğunuz holdingler ne de onların yardımcısı devlet şiddeti bizi korkutabilir. #İsrailleTicareteDurDe pic.twitter.com/QaRuuLo3Rx — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) April 6, 2024

ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE DE PANKART AÇMIŞLARDI

"Filistin İçin Bin Genç", yerel seçim öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 'Büyük Ankara Mitingi'nde de 'İsrail ile ticareti kes' pankartı açmıştı.



Pankart açan kadınlar yaka paça miting alanından çıkarılırken; gözaltı iddiası ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı.