AKP'li adayın yanındaki kişiler sandık görevlisi darp etti!
Midyat'ta AKP Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada, İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi Atatürk Ortaokulu'nda görevli Demokrat Parti sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AKP Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Arbedede rahatsızlanan İdris Aydın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya müdahale ederken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın’ın Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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