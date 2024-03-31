AKP'li adayın yanındaki kişiler sandık görevlisi darp etti!

Midyat'ta AKP Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada, İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:21
AKP'li adayın yanındaki kişiler sandık görevlisi darp etti!
Abone Ol google-news

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi Atatürk Ortaokulu'nda görevli Demokrat Parti sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AKP Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Arbedede rahatsızlanan İdris Aydın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya müdahale ederken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın’ın Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


AKP haberleri arbede haberleri Demokrat Parti haberleri mardin haberleri sandık haberleri Veysi Şahin haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de seçimi kim kazandı? Mardin başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları...

Mardin'de seçimi kim kazandı? Mardin başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları...
İstanbul'da oy torbaları ilçe seçim kurullarına gelmeye başladı

İstanbul'da oy torbaları ilçe seçim kurullarına gelmeye başladı
Mehmet Metiner'den 'yerel seçim' yorumu: 'An itibariyle üzgünüm'

Mehmet Metiner'den 'yerel seçim' yorumu: 'An itibariyle üzgünüm'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'
İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’

İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'
Her seçim adından söz ettiriyor! İşte şarkıcı Hatice’nin yeni seçim kombini…

Her seçim adından söz ettiriyor! İşte şarkıcı Hatice’nin yeni seçim kombini…
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
Son Dakika… Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika… Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!