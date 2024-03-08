"Çocuklarımızı cemaatlere, tarikatlara teslim etmeyeceğiz"

Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:09

Güncelleme: 08.03.2024 - 13:09

İzmir'de Eğitim Sen Menemen Temsilciliği ve Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir 2 No’lu Şube, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzaladığı ÇEDES projesi kapsamında öğrencilerin Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürülmesini protesto etti.

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında "Eğitimde gerici kuşatmaya hayır” ve “Ülkenin aydınlık geleceği için bilimsel, demokratik, laik, kamusal eğitim” yazılı pankartlar taşındı. Grup adına açıklama yapan Eğitim Sen Menemen Temsilciliği Örgütlenme ve Hukuk Sekreteri Hüseyin Yanar, bu tür gerici uygulamaların esasen 2012 yılında yasalaşan ve 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan 4+4+4 eğitim sisteminin eğitimdeki yarattığı kaosun ve tahribatın sonuçları olduğunu söyledi.

“KUBİLAY’I ÖLDÜRMEKTEN İDAM CEZASINA ÇARPTIRILAN NAKŞİ ŞEYHİ”

Geçen günlerde Menemen’de yaşanan uygulamaya dikkat çeken Yanar, “İlçemizdeki okullarda öğrenim gören bazı öğrencilerimiz İzmir İl Müftülüğü tarafından, 1930 yılında gerçekleşen Menemen gerici kalkışmaya ve kalkışmada Yedek Subay Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın şehit edilmesi olayına adı karışmış, bundan dolayı idam cezasına çarptırılmış, yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkum olmuş Nakşibendi Şeyhi Esat Erbili’nin türbesine götürülmüş ve burada İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, ayaklanmadan yargılanıp ceza almış Esad Erbili hakkında övgüyle bahsetmiştir" dedi. Ayrıca başka illerde de öğrencilerin benzer türbe ziyaretlerine götürüldüğünü söyleyen Yanar, “Öğrencilerimizin gerici şeyhlerin mezarlarına, türbelerine götürülmesi asla kabul edilemez. Bu tür gerici faaliyetler ve etkinlikler Cumhuriyetimizin niteliklerini, ilkelerini ve kazanımlarını yok saymaktır, karşı duruştur" diye konuştu.

Bilimsel ve laik eğitimi savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yanar, Eğitim Sen olarak bu olayla ilgili şu soruların cevabını istediklerini söyledi: