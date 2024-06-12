Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik’e bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü.
2 kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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