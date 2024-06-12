Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 2 yaralı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:01

Güncelleme: 12.06.2024 - 00:06

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik’e bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü.

2 kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.