Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:01
Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Birecik’e bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü.

2 kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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