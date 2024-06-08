Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Batıkent Mahallesi'nde köpeğin ısırdığı kişinin ihbarıyla başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde söz konusu köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bahse konu alan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü koordinesinde karantina bölgesi olarak ilan edilmiştir. Karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alınmıştır. Karantina sürelerinin tamamlanmasıyla kısırlaştırma ve rehabilite süreçleri başlatılacaktır. Bize emanet edilen canlarımızın sağlığı için her an müdahaleye ve her türlü göreve hazırız. Haliliye ilçesi Bakımlı Mahallemizde yer alan Şanlıurfa Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz hayvanların akıbetini merak eden tüm hayvanseverlerin ziyaretine açıktır."
Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran’da Mustafa Şahin'e köpek saldırmış, kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
KIRSAL PAYAMLI MAHALLESİ'NDE DE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI
Öte yandan 30 Mayıs'ta kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk Kılıç'a (16) saldıran köpekte kuduz tespit edildi.
Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı.
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