Çocukların müstehcen görüntülerini toplayıp paylaştılar: 6 kişiye gözaltı
Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde çocukların müstehcen görüntülerini dijital materyallerde depolayan ve sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "müstehcenlik" suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak'ta çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyallerde depoladıkları ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaştıkları tespit edilen 6 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Çocuk istismarı #Bitlis Valiliği #sosyal medya
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