Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çocukların okuma bayramında veliler birbirine girdi!

Çocukların okuma bayramında veliler birbirine girdi!

30.05.2025 11:56:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Çocukların okuma bayramında veliler birbirine girdi!

Bursa’da bir ilkokulda okuma bayramı etkinliği sırasında veliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 1. sınıf öğrencilerinin sahne aldığı törende yaşanan olay, kameraya anbean yansıdı.

Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda düzenlenen okuma bayramı etkinliği düzenlendi. İddiaya göre; sahne sıralaması ve yer alma konusunda anlaşmazlık yaşayan bazı veliler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Kadın veliler saç saça baş başa birbirine girerken, diğer katılımcılar büyük panik yaşadı.

Okul yönetimi duruma müdahale ederken, olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. Çocukların korku dolu anlar yaşadı o anlar ise, kameraya anbean yaşadı.

İlgili Konular: #Bursa #kavga #öğrenci #kitap okumak

İlgili Haberler

İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Görme engelli kasap, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
Görme engelli kasap, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu Avcılar'da 2024 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 30 yıllık kasap Orhan Kutbay (40) 6 aydan bu yana mesleğini görmeden sürdürüyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunan Kutbay, "Emek olmadan yemek olmaz" dedi.
Tren yolunda korkunç olay: Atı tünelde raylara bağlayıp gitmişler
Tren yolunda korkunç olay: Atı tünelde raylara bağlayıp gitmişler Ankara-Kars'a seferi yapan Doğu Ekspresi treninde görevli makinistlerin dikkatiyle, Kars'taki Sırbasan Tüneli'nde demir raylara bağlı bulunan at ölümden son anda kurtuldu.