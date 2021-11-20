Çocuklarını eve kilitleyip misafirliğe gitti, evde yangın çıktı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 16:42

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, Dülükbaba Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu bir anne, 3 çocuğunu eve kilitleyerek misafirliğe gitti. Çocuklar evdeyken bir anda bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı.

Yangın sonrası evde kilitli kalan çocukların çığlığını duyan çevredeki yurttaşlar çocukları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yurttaşlar durumu 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin bir odasında kilitli kalan çocukları demir parmaklıkları kırarak kurtardıktan sonra evde çıkan yangın kontrol altına aldı.

KOMŞULARA TESLİM EDİLDİ



Yangın nedeniyle herhangi bir yara almayan ancak büyük korku ve panik yaşayan çocuklar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından komşulara teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.