Çocuklarını eve kilitleyip misafirliğe gitti, evde yangın çıktı

Gaziantep'te bir kadın, 3 çocuğunu eve kilitleyip misafirliğe gittikten sonra evde yangın çıktı.

İHA
20 Kasım 2021 Cumartesi, 16:42
Çocuklarını eve kilitleyip misafirliğe gitti, evde yangın çıktı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, Dülükbaba Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu bir anne, 3 çocuğunu eve kilitleyerek misafirliğe gitti. Çocuklar evdeyken bir anda bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı.

Yangın sonrası evde kilitli kalan çocukların çığlığını duyan çevredeki yurttaşlar çocukları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yurttaşlar durumu 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin bir odasında kilitli kalan çocukları demir parmaklıkları kırarak kurtardıktan sonra evde çıkan yangın kontrol altına aldı.

KOMŞULARA TESLİM EDİLDİ

Yangın nedeniyle herhangi bir yara almayan ancak büyük korku ve panik yaşayan çocuklar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından komşulara teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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