'Çok güvenmiştim' dediği çalışanı 1 milyon TL'lik vurgun yaptı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon TL’lik vurgun yapan çalışan, kasada çıkan açık ve güvenlik kamerası görüntüleriyle yakayı ele verdi. Kuyumcu Ufuk Aydın, personelin 7 aylık süreçte 1 milyon liralık vurgun yaptığını belirterek, “Bu elemanımız en son aklımıza gelecek elemanımızdı çünkü kendisine çok güvenmiştim, benden sonra yetkili insandı” dedi.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:11
'Çok güvenmiştim' dediği çalışanı 1 milyon TL'lik vurgun yaptı
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Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde kuyumcu dükkanı işleten Ufuk Aydın, yaklaşık 7 aydır kasada sürekli eksik çıkması üzerine durumdan şüphelenerek iş yerindeki kamera sayısını artırdı.

Personeline fark ettirmeden takibe başlayan Aydın, kamera görüntülerinde hırsızın “Çok güvenmiştim” dediği H.G. isimli elemanı olduğunu fark etti. Aydın, 7 aylık süreçte kendisini yaklaşık 1 milyon TL zarara uğratan H.G.’yi polis karakoluna şikayet etti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, şüpheli şahsın masanın üzerinde duran parayı alarak, cep telefonuyla birlikte cebine koyduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

“7 AY İÇERİSİNDE 1 MİLYON LİRA CİVARINDA HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ”

Kuyumcu Ufuk Aydın, kasada eksik çıkması üzerine durumdan şüphelenerek kamera sayısını arttırdıklarını belirterek, “40 yıllık kuyumculuk mesleğini icra ediyorum. İş yerimizin kasasında yaklaşık 7 aydır eksikler çıkıyor, bu eksikleri bulmak adına araştırmalar yaptık. İş yerimize ilave 6 adet güvenlik kamerası daha ekledik. İş yerimizdeki hırsızlık yapan elemanımızı bu şekilde yakalamış olduk. Bu elemanımız en son aklımıza gelecek elemanımızdı çünkü kendisine çok güvenmiştim, benden sonra yetkili insandı, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Tahmini 7 ay içerisinde 1 milyon lira civarında hırsızlık olayı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.


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