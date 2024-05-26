Hatay'da sahilde kadın cesedi bulundu!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda kadın cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 11:54
Hatay'da sahilde kadın cesedi bulundu!
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Deniz Mahallesi'nin sahilinde temizlik çalışması yapan belediye personeli, kumsalda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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