Çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Uraloğlu'ndan konuşmasının sonlarına doğru dikkat çeken bir çıkış geldi.

Uraloğlu, erken seçimin olacağını ve bunun da 2027 sonlarına doğru gerçekleşeceğini 'düşündüğünü' söyledi.

"MUHTEMELEN 2027'DE OLACAK, CUMHURBAŞKANIMIZ TEKRAR CUMHURBAŞKANI..."

Uraloğlu, "Geleceği yaşamak, ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027'de olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimden bağımsız, biz böyle o akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini takip ediyoruz, bir anda 2027'nin sonuna doğru geldik diyelim. Ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı, bunu ben yaşıyorum, rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Uraloğlu'nun bu konuşması kameralara da yansıdı. Salondan alkışların yükseldiği duyuldu.

ERDOĞAN ÖZEL'E 2028 DEMİŞTİ

Öte yandan, bu çıkışın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yeniden akıllara geldi.

Erdoğan, 9 Temmuz günü, yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel'e, "Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, Mahalli İdareler Seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür" sözleri ile seslenmişti.

Uraloğlu'nun erken seçim çıkışından sonra iktidar kanadından yeniden açıklama yapılması bekleniyor.