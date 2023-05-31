Çok konuşulacak iddia: Yüzde 100 yeni Kabine geliyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 22:10

Güncelleme: 31.05.2023 - 22:41

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından siyaset gündeminin başlıca konusu kurulacak "yeni kabine" oldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, edindiği yeni bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün mevcut Kabine ile yaptığı son toplantıda 'değişim' işareti verdiğini söyleyen Işık, "Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir Kabine geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin kabineye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum %100 yeni bir Kabine geliyor! — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 31, 2023

Işık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin kabineye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum %100 yeni bir Kabine geliyor!"