Reuters'tan Erdoğan'ın kabinesine dair flaş iddia

Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:42

Reuters'ın haberine göre, 2009-2018 yılları arasında maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in yönetimi finans piyasaları tarafından oldukça beğeniyle karşılanıyordu. Şimşek'in yeni kabinede kilit bir rol üstlenmesi, yüksek enflasyona rağmen düşük faiz oranları ve piyasalar üzerindeki ağır devlet kontrolü ile desteklenen ve yıllardır süren alışılmışın dışındaki ekonomi politikasından bir sapma sinyali olabilir.



Reuters'a konuşan yetkililer, Erdoğan'ın çarşamba günü eski kabinesinin son toplantısına başkanlık etmesinin ardından Cumartesi gününe kadar yeni kabinesini ilan edeceğini iddia etti. Yetkililer, yeni kabinede Sözcü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yer almasının da neredeyse kesin olduğunu da sözlerine eklediler.

Konuyla ilgili konuşan bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi, yeni kabinenin bazı eski isimlerin geri dönüşüne işaret edeceğini söyledi. Yetkili, "Şimşek de orada olacak. Elbette son sözü cumhurbaşkanı söyleyecek ama cumhurbaşkanının onu istediği açık" dedi.

Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek'i cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayı düşündüğünü, ancak Şimşek'in doğrudan ekonomi politikasından sorumlu bir rolü tercih edeceğini ve bu nedenle de Nureddin Nebati'nin yerini alabileceğini belirtti.



Reuters'a konuşan dört yetkili, henüz nihai kararların alınmadığını ve Erdoğan'ın fikrini değiştirebileceğini söyledi.

''ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ...''

Konuyla ilgili konuşan yetkili, ''Erdoğan ve Şimşek 1,5-2 saat görüştü. Oldukça iyi bir görüşme oldu. Sadece birkaç nokta üzerinde çalışılıyor. Onlar da kısa sürede tamamlanacak" dedi.



Aynı yetkili, Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması halinde eski bakan Cevdet Yılmaz'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenebileceğini söyledi. Yetkili, bir başka eski Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın da ekonomiyle ilgili bir bakanlığın başına getirilmesinin beklendiğini söyledi.



Dört yetkili, kabine atamalarının ardından dikkatlerin Merkez Bankası'nın tepesindeki değişime çevrileceğini söylerken, iktidardaki AK Parti'den bir yetkili mevcut başkan Şahap Kavcıoğlu'nun değiştirilmesinin "sürpriz olmayacağını" söyledi.



Ekonomi politikalarının Erdoğan'dan özerkliği ile ilgili de konuşan üst düzey parti yetkilisi, "Şimşek'in politikaları açık. Bunun altına imzasını atıyor. Eğer başarı bazı faiz artışları gerektiriyorsa, bunu yapacaktır. Cumhurbaşkanı onu bu göreve atarsa ona bu esnekliği verir" dedi.





