Çok sayıda kadının mağdur olduğu iddia ediliyor! 'Önce taciz etti sonra tehdit etti'

27 Temmuz tarihinde Erzincan’da rafting turuna katılan D.S.B. turizm şirketinin sahibi M.A. tarafından iki kez taciz edildiği iddiası ile şikayette bulundu. Ses kaydı, tanık ifadeleri ve mağdurun sunduğu delillere dayanarak tutuklama kararı veren mahkeme şüpheliyi iki gün sonra serbest bıraktı. Soruşturmanın yavaş ilerlemesi sebebiyle avukatı ile yollarını ayıran D.S.B. sosyal medya üzerinden şüpheli şahıs ve şahsın yakınları tarafından tehdit edildi. D.S.B. yaşadıklarını sosyal medyada anlatınca birçok kadın kendisine ulaşarak söz konusu şahsın tacizine uğradığını iddia etti.

Rafting turu sırasında suyun içindeyken iki kez fiziksel tacize uğradığını belirten D.S.B. turun ardından şahısla konuşmasını ses kaydına alarak kolluk kuvvetlerine başvurdu. Ses kaydına alınan konuşmada tacizde bulunduğunu reddetmeyen şüpheli, savunmasında bu durumun “iddianın şokundan kaynaklandığını” savundu.

ŞAHSIN YAKINLARI TEHDİT ETTİ!

Olayın ardından yaşadığı İstanbul’a dönen D.S.B sosyal medyadan şahsın yakınları tarafından tehdit edildi. Yapılan paylaşımlarda “Kısasta hayat vardır” “Yaşamak için ihanet ettin desem bir gün zaten öleceksin” gibi ifadeler kullanıldı. Şüphelinin Rafting rehberliği yaptığı halde Turist Rehberleri Odaları Birliği’nde kaydı bulunmadığı ortaya çıktı.

Erzincan Vali Yardımcısı’nın mahkemeye yolladığı yazıda “İlimiz sınırları içerisinde Valiliğimizce ilan edilerek belirlenmiş Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet yapılmasına ilişkin rafting parkuru bulunmamaktadır” denildi. Mahkemenin olayın yaşandığı yerin il sınırları içerisinde bulunduğunu delillendirmesi halinde cezai işlem başlatılacağı belirtildi.

Erzincan Valiliği’nin daha evvel Erzincan’da rafting turizmini konu alan bir haberi resmi hesabından paylaştığı, haberde Vali’nin “Rafting tutkunlarıyla buluştuğunun” konu edildiği ortaya çıktı.

ONLARCA KADIN TACİZ İDDİASINDA BULUNDU!

Şüphelinin ceza almaması sebebiyle yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan D.S.B. çok sayıda kadından söz konusu şahsın tacizine uğradığını iddia eden mesaj aldı. Taciz edildiği iddiasında bulunan kadınlar şüphelinin isminin açıkça yazılmamasına rağmen kişinin kim olduğunu anladıklarını belirtti. Mesajlarda “Aynı şahsın tacizine uğradım ancak o zaman şikayet edemedim. Şimdi şikayetçi olursam ailem öğrenir mi?” “Bu kişi sadece raftingde değil yaptığı tüm turlarda lise ve üniversite öğrencilerini taciz ediyor” “Mardin gezisinde ben ve arkadaşlarım da defalarca şahsın sözlü ve fiziksel tacizine uğradık” gibi ifadeler yer aldı.

"İFTİRA ATMAK İÇİN SEBEBİM YOK"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan mağdur D.S.B., “Kendisini ilk kez turda gördüm. Bu olayı hiç yaşamamış olmayı dilerdim. İnternette olay hakkında yazdığım yorumum bir başkasını daha korumak adına yazılmış bir yorumdu. Sosyal medyada paylaştıktan sonra geç kaldığımı da anladım. 21 kadından daha aynı şahıs için iddia geldi. Kendisine iftira atmam için bir sebebim yok. Hayatım akışında ilerlerken bir anda yaşanan bu olayla odağım adalet aramak oldu” dedi.

İddialara ilişkin yanıt hakkı doğan şüpheli M.A., Cumhuriyet’in sorularını yanıtsız bıraktı.