Çok sayıda yurttaşı dolandıran zanlı yakalandı

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:05

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:09

Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde çok sayıda yurttaşı dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Şanlıurfa’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp yurttaşları dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.T.’nin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.