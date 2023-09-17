Çok sayıda yurttaşı dolandıran zanlı yakalandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp yurttaşları dolandıran zanlı Şanlıurfa'da yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:05
Çok sayıda yurttaşı dolandıran zanlı yakalandı
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Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde çok sayıda yurttaşı dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Şanlıurfa’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp yurttaşları dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.T.’nin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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