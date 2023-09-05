Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı

Kayseri’de internette satılan ürünleri sahte altınla alarak 24 kişiyi 430 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:13
Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı
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Kayseri’de internet üzerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, elektronik eşya satan vatandaşları arayan M.K. (26), ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini belirtti.

Vatandaşlarla buluşan M.K., ürünü alarak ödemesini sahte altınla yaptı. M.K. bu yöntemle 24 kişiyi 430 bin TL dolandırırken, mağdurların ihbarı üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şahsın bulunduğu adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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