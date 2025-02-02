Çökme tehlikesi: İstanbul'da bir bina tahliye edildi

Yayınlanma: 02.02.2025 - 00:05

Güncelleme: 02.02.2025 - 00:05

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın kolonlarında çatlaklar olduğunu fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri belirtilen adrese gelerek, binayı kontrol etti.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Yapılan kontrollerde bina tabanında çökmelerin olduğu ve binanın sallandığı tespit edilerek, tahliye kararı verildi.

Belediye ekipleri tarafından boşaltılan bina, mühürlenerek kapatıldı.