Çökme tehlikesi: İstanbul'da bir bina tahliye edildi
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde çökme tehlikesi olan bir bina tahliye edilerek, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın kolonlarında çatlaklar olduğunu fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri belirtilen adrese gelerek, binayı kontrol etti.
BİNA MÜHÜRLENDİ
Yapılan kontrollerde bina tabanında çökmelerin olduğu ve binanın sallandığı tespit edilerek, tahliye kararı verildi.
Belediye ekipleri tarafından boşaltılan bina, mühürlenerek kapatıldı.
Etiketler: #Tahliye #İlçe #BAHçelievler
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