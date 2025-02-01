Metrobüste panik anları... Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi!
Zincirlikuyu’da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar kameraya yansıdı. Yolcuların tahliye edildiği metrobüsteki yangın görevliler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bugün öğle saatlerinde korku dolu anları yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti.
YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE!
Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs durağında trafik oluştu. Durakta bulunan görevliler tarafından dumanların yükseldiği metrobüse yangın tüpüyle müdahale edildi.
Metrobüsten yükselen dumanlar ise, çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüsten dumanların yükseldiği ve görevlilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor.
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